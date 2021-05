Maturzyści dobrze typowali lekturę w pytaniach z języka polskiego! Znów w temacie rozprawki pojawiła się "Lalka"

Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Między innymi nad tym tematem rozprawki pochylali się dziś maturzyści, którzy pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak mówią, spodziewali się, że znów na maturze pojawi się "Lalka", tylko zastanawiali się, w jakim kontekście.

- Matura z języka polskiego nie była ani trudna, ani łatwa. Tak, jak się spodziewała duża część uczniów, temat rozprawki oparty był o "Lalkę" Bolesława Prusa. Jestem zadowolony. Myślę, że kolegom poszło równie dobrze, jak mi, albo nawet lepiej - mówi Adam Świerad, maturzysta z II LO w Rzeszowie z klasy o profilu matematyczno - fizycznej z językiem angielskim. Dodaje, że temat dotyczył tego, czy ambicje pomagają w dążeniu do celu. - Argumentowałem to dwoma przykładami z "Lalki". Jednym z dołączonego tekstu, a drugim z całości utworu. Natomiast jako własny argument z wybranego tekstu kultury wybrałem Kevina Lomaxa z filmu "Adwokat diabła".

Na pytanie, czy zaskoczyło go coś w zadaniach zamkniętych, maturzysta mówi, że nie. Jego zdaniem ta część była łatwiejsza, niż na maturze próbnej. - Teksty były bardzo przyjemne, dobrze się je czytało - ocenia. - Jeden dotyczył zagadnień gramatyczno - językowych i opowiadał o modnych wyrazach. Drugi - humorystycznego podejścia do życia.

CZYTAJ TEŻ: Matura 2021 z języka polskiego. Znów doszło do przecieków? Internauci poszukiwali frazy "motyw ambicji". Mamy komentarze uczniów Martyna Pinda, także z klasy mat-fiz-ang w II LO uważa, że pierwszy tekst ze zrozumieniem był nieco trudny i musiała troszkę dłużej nad nim posiedzieć, ale już drugi o komizmie nie sprawił żadnego kłopotu. - Jeśli chodzi o rozprawkę, także wybrałam temat dotyczący ambicji, bo stwierdziłam, że mam do niego więcej przykładów, niż do motywu miasta w innym - przyznaje. - Wypracowanie nie było takie łatwe, ale za to fragment "Lalki" przystępny, bardzo fajny. Pisałam nie tylko o bohaterach tej lektury, ale dołożyłam także Jacka Soplicę z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, któremu, według mnie, ambicja pomogła w ukrywaniu swojej tożsamości przed wszystkimi.

Martyna dodaje, że przed egzaminem zależało jej, by zdobyć z obowiązkowego polskiego ok. 70 procent punktów i uważa, że to się uda.

Joanna Machno i Magdalena Sondej z klasy biologiczno - chemicznej w "drugim" wyszły z egzaminu zadowolone. Ich zdaniem matura była łatwa i przyzwoita. - Przede wszystkim teksty były w miarę zrozumiałe. Pisane normalnym językiem, a nie ciężkim. Pytania też były proste, czytelne, a nie jakieś skomplikowane - podkreślają. - Temat rozprawki też był bardzo łatwy.