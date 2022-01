Matylda Kowal: W Brazylii mnie nie okradli. Parę osób na plaży straciło swoje rzeczy

32 lata to nie jest dla sportowca poważny wiek. Dlaczego zakończył pani profesjonalną karierę?

Nie podjęłam decyzji z dnia na dzień. Nie było to łatwe. Zawsze dawałam z siebie sto procent. Przed igrzyskami Tokio było tak samo, ale gdy po urodzeniu dziecka awans na olimpiadę nie wypalił, to pojawiły się różne myśli. Jeździłam na zgrupowania z dzieckiem, dawałam z siebie wszystko, ale czułam,że nadchodzi koniec.

Ma pani na koncie starty w dwóch igrzyskach. Gdzie było weselej?

No jednak Rio,zdecydowanie bardziej kolorowe miasto. Były to też dla mnie drugie igrzyska, byłam bardziej otrzaskana. Do finału ne dotarłam, ale sportowo też nie było najgorzej, poprawiała rekord życiowy.