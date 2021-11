Mecz SPEC Stal Łańcut - KS Wiązownica zdaniem prezesów: Krzysztofa Mączki i Ernesta Kasi

KS Wiązownica to najlepsza drużyna, z jaką mierzyliśmy się w tym sezonie. Pech chciał, że nie mogliśmy zagrać w tym meczu w pełnym składzie. Z czterech zawodników, którzy przyszli do nas z Wiązownicy nie zagrał żaden. To kartki, to kontuzje, wypadł też m.in. Skała. Przez większość meczu to goście przeważali i wygrali zasłużenie. Mogliśmy zdobyć bramkę w końcówce, bo przy 3:0 Bieniasz trafił w słupek, dwie okazje miał też Dudek. Nie udało się. Mecz niezły, tylko wyniku szkoda, bo przyszło z 600 osób, co jak na mecz rozgrywany pod koniec listopada jest dobrą frekwencją.