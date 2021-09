Medyczna wystawa w Galerii Nierzeczywistej. „…masz być Napoleonem”

Zdjęcia, które zostaną zaprezentowane na wystawie, to owoc wyjątkowej inicjatywy prof. Rafała Filipa, kierownika Kliniki Gastroenterologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, który wraz z artystą fotografikiem dr. Krzysztofem Pisarkiem z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, przez trzy lata fotografował pacjentów z nieuleczalnymi chorobami: wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Każdemu z nich robiono po dwa zdjęcia. Czarno-biały portret, przedstawiający trudne emocje i przeżycia, jakie niesie przewlekła choroba, oraz kolorową fotografię pełnej sylwetki, wyrażającą radość. Fotografiom towarzyszą osobiste wyznania chorych, spisane przez prof. Rafała Filipa.

Całość pokazuje, że pomimo bólu fizycznego i cierpienia psychicznego, życie pacjentów nie kończy się na chorobie, a chorując na nieswoiste zapalenia jelit można robić praktycznie wszystko. Pracować z pasją, uprawiać tajski boks, ćwiczyć jogę, wędrować z psem po lesie i podpatrywać piękno przyrody… Osoby ze zdjęć zdają się mówić: Bez względu na to, co nas spotkało, podnosimy głowy i idziemy dalej. Stąd tytuł wystawy: „… masz być Napoleonem”. To cytat z książki „Marek Edelman: Bóg śpi”: „Jeśli robisz coś w najlepszej wierze, to masz robić dalej. Jeżeli ci się coś nie udaje, to znaczy, że sytuacja jest taka, że się nie może udać. Jasne, nie jesteś Napoleonem, ale masz być Napoleonem na miarę swoich możliwości.”