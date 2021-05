Medyk kontra Dariusz Joński. Centrum Medyczne: Poseł podaje nieprawdziwe informacje o liczbie szczepionek dla Rzeszowa

Medyk pisze do posła

Z Centrum Medycznego Medyk otrzymaliśmy list otwarty, jakie skierowali do posła Dariusza Jońskiego:

"Szanowny Panie Pośle,

przedstawił Pan wczoraj dane pozyskane od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wskazując, że otrzymaliśmy ponad 230.000 dawek szczepionek. Wyjaśniliśmy Panu, że otrzymaliśmy tylko niespełna 125.000 dawek (stan na dzień 8 kwietnia). Pyta Pan gdzie jest brakujące 100 tys.? Może się okazać, że odpowiedź jest bardzo prosta, a wynika ona z niepoprawnej interpretacji pozyskanych danych. Według nas trzeba brać pod uwagę kolumnę z datą dostawy. Pozostałe kolumny to prawdopodobnie zamówienia, które anulowano/nie zrealizowano z różnych przyczyn.

Panie Pośle, wszystkim nam zależy na prawdzie i rzetelności. Szczególnie w tak trudnym okresie jakim jest pandemia. Bardzo prosimy, aby Pan rzetelnie zbierał i poprawnie analizował dane. Wiemy, że ma Pan dużo pracy, wiele spotkań, komisji, obowiązków, wiele Twittów do wysłania. Ale w czasach pandemii rzetelność i prawda są ponad wszystkim. Walczmy o to razem, bo tylko tak społeczeństwo może zaufać, że to co robimy jest dla bezpieczeństwa wszystkich.

Zaznaczamy, iż będziemy stanowczo reagowali na każdą nieprawdziwą informację. Sprzeciwiamy się bowiem szerzeniu fake newsów. Mamy nadzieję, że Panu także na tym zależy. Jeśli tak, to prosimy, aby z równą intensywnością po sprawdzeniu powyższych danych sprostował je Pan. Nie musi nas Pan przepraszać, bo najlepszym sposobem na to będzie weryfikacja danych. Prosimy również na przyszłość pamiętać, że na Podkarpaciu jest kilka firm o nazwie Medyk, ale Centrum Medyczne MEDYK tylko jedno" - oto treść tego listu podpisana przez zarząd i dyrekcję Centrum Medycznego MEDYK.