Męski Różaniec w Przemyślu chce odnowić figurę Matki Bożej Niepokalanej. Odbyła się też kolejna procesja ulicami miasta [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

W pierwszą sobotę miesiąca kolejny już raz do Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w Przemyślu przybyli mężczyźni, aby wypełnić orędzie fatimskie. I choć było chłodno, i mroźnie, nie przeszkodziło to dać świadectwo swojej wiary i procesyjnie przejść przez miasto do figury Matki Bożej przy kościele Świętej Trójcy.