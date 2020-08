IMiGW - Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie - w prognozuje na dziś upały. Wydało ostrzeżenie II stopnia dla naszego województwa. Wysokie temperatury, które będą się utrzymywać do wieczora, wyniosą od 31 do 33 str. C.

Unikajcie słońca między godz. 12 a 14. Pijcie dużo wody.

Noc też będzie ciepła. Temperatura minimalna na Podkarpaciu wyniesie od 16°C do 18°C.