Mężczyzna spod Strzyżowa zatrzymany za zachowania pedofilskie. Trafił do aresztu

Miał z dzieckiem rozmawiać korespondencyjnie o zachowaniach seksualnych, miał wysyłać mu nagie zdjęcia, także wizerunek swojego przyrodzenia.

- Mogę potwierdzić, że doszło do zatrzymania 37-letniego mieszkańca powiatu strzyżowskiego – potwierdza kom. Katarzyna Kosturek, rzeczniczka Komendy Powiatowej w Strzyżowie.

– Mężczyzna został osadzony u nas w areszcie, w chwili zatrzymania był mocno nietrzeźwy, toteż z prowadzeniem dalszych czynności wstrzymujemy się do chwili jego wytrzeźwienia. Zatrzymania dokonano w związku z podejrzeniem, że przekazywał treści pornograficzne osobie poniżej 15 roku życia za pomocą łączy telekomunikacyjnych. To tylko wstępne założenie, oparte na oświadczeniach członków stowarzyszenia, które dokonało zatrzymania. My jeszcze nie kwalifikowaliśmy tego zdarzenia, tymczasem zabezpieczyliśmy telefon mężczyzny, który może zawierać nagrania.