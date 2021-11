Mężczyzna udawał że płynie po przejściu dla pieszych w Rzeszowie. Policja się pojawiła, ale zaraz odjechała. Co dalej? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Krótki film o tytule „Facet płynie kraulem przez przejście dla pieszych w Rzeszowie” został opublikowany w serwisie YouTube 21 listopada. Pojawił się na kanale „Stop Pirat”, na którym są zamieszczane nietypowe lub niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego.

Wideo nagrane na al. Wincentego Witosa w krótkim czasie stało się hitem i wywołało niemałe zamieszanie wśród Internautów. Jednych sytuacja bawiła do łez, inni zwracali uwagę, że kierowcy, którzy omijali leżącego na pasach mężczyznę zachowali się nieodpowiedzialnie.

- Z tego co widzę to chyba obwodnica, więc tam się często wolno nie jeździ. Kierowcy skrajnie nieodpowiedzialni. Ktoś powinien go zabrać z drogi, bo mogło się to źle skończyć - skomentował sytuację w mediach społecznościowych pan Damian.