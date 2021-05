Miasto buduje kolorowe chodniki, a firmy budowlane je demolują [ZDJĘCIA]

- Przed naszym blokiem kostka była ułożona z kilku kolorów, które stworzyły środkiem czworokąty, a bokiem jeszcze dodatkowo ciemniejsza linię. Niestety ktoś kostkę rozebrał na potrzeby robót pod spodem. Po ich zakończeniu robotnicy w ekspresowym tempie ułożyli kostkę byle jak. Nie dość, że o wzorze nie pomyśleli, to jeszcze wiele elementów jest ułożonych źle, nawierzchnia miejscami się zapada, a kostki są spękane i pokruszone. Prosimy o interwencję, niech osoba odpowiedzialna za taki stan rzeczy naprawi to, co zostało zniszczone – mówi mieszkaniec osiedla.