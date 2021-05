Miasto liczy na dofinansowanie budowy rzeszowskiej Wisłokostrady

Jak informuje Urząd Miasta Rzeszowa, do Miejskiego Zarządu Dróg wpłynęła właśnie decyzja zezwalająca na realizację kolejnej części tej inwestycji. Chodzi o przebudowę skrzyżowania ulic Siemieńskiego i Generała Maczka oraz budowę drugiej nitki przy moście Załęskim. Wcześniej miasto uzyskało pozwolenia na budowę dwupasmowej drogi od skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z aleją Rejtana, do ulicy Ciepłowniczej, z którą nowa trasa zostanie połączona rondem.

Na razie gotowy jest tylko około 500-metrowy fragment jednej nitki Wisłokostrady, który służy jako dojazd do targowiska w rejonie Wisłoka (ulica Dworaka). Od jego zakończenia, do ulicy Ciepłowniczej trzeba dobudować dwie nowe jezdnie na długości około 800 metrów. Przy całej trasie zaprojektowano chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Ważną częścią trasy będzie most przez rzekę Młynówka a także wiadukt nad linią kolejową Kraków-Medyka.

- Ta droga pozwoli szybko dostać się z alei Rejtana w rejon Baranówki, a także na Staromieście. Kierowcy nie będą musieli już wjeżdżać do centrum miasta, co z pewnością odciąży drogi w śródmieściu. Budowa Wisłokostrady to dla miasta priorytet, liczymy, że uda się na nią dostać wysokie dofinansowanie. Wówczas będziemy mogli od razu zapisać do budżetu miasta pieniądze na wkład własny w tę inwestycję – mówi Jolanta Kaźmierczak.