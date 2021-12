Miasto Szkła Krosno uległo po zaciętym meczu Księżakowi Łowicz

Był to mecz niezwykle wyrównany, prowadzony niemal punkt za punk, akcja za akcję. W połowie ostatniej kwarty krośnianie wyszli na prowadzenie 73:70 i wydawało się, że przechylą szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Szanse były tym większe, że gospodarze stracili piłkę i Miasto Szkła wyszło z szybką kontrą. Niestety Dariusz Oczkowicz oddał niecelny rzut, zaprzepaszczając okazję na podwyższenie rezultatu. Z drugiej strony trafił Daniel Dawdo i ponownie zrobiło się blisko remisu (73:72 dla gości). W kolejnym ataku przyjezdni stracili piłkę na rzecz przeciwników, a Piotr Robak najlepiej już wiedział, co z nią uczynić. Posłał ją bowiem z dystansu do kosza, wyprowadzając swój zespół na przewagę 75:73.

Krośnianie zaczęli grać nerwowo i znowu źle rozegrali akcję. W efekcie nie trafili do celu, umożliwiając rywalom kontrę. Ci skorzystali z prezentu, dodając kolejne dwa punkty do swojego dorobku. Na 1. minutę i 49. sekund przed końcem Księżak wygrywał 79:74, a nadzieje na korzystny wynik przywrócił krośnianom Roman Janik, rzucając celnie za trzy. Na 49. sekund przed syreną wyrównał Konrad Dawdo i wydawało się, że to Miasto Szkła pójdzie za ciosem, zgarniając komplet punktów.