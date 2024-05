Miasto Szkła Krosno żegna Rasnicka i Stankowskiego, Niedźwiadki Chemart nie utrzymają Egnera

Szklany Team został mistrzem rundy zasadniczej, po czym w I rundzie fazy play off przegrał serię z GKS-em Tychy 1:3. Szefowie klubu uznali, że łotewski trener ma jeszcze coś do zrobienia w Krośnie i szybko doszli z nim do porozumienia ws. nowego kontraktu.

- Trener będzie miał kolejny rok na dokończenie zadania. Liczymy, że tym razem Miasto Szkła nie tylko awansuje do play offów, ale zagra w finałowej rozgrywce - informuje Janusz Walciszewski.