Miasto umożliwi PKS w Rzeszowie budowę nowoczesnego dworca? Wszystko w rękach radnych i nowego prezydenta

- To naprawdę potężna rewitalizacja. Ale pojawił się problem. Napotkaliśmy go w momencie, kiedy okazało się, że przygotowywany przez 12 lat plan miejscowy zakładający budowę nowego dworca przy ul. Kochanowskiego nie pozwala na zrealizowanie takiej śmiałej wizji - tłumaczył architekt.

Bo przypomnijmy, tenże plan przewidywał budowę nowego dworca właśnie po stronie Kochanowskiego i miałaby być ona finansowana przez miasto.

Robert Kultys, radny PiS, wieloletni przewodniczący miejskiej komisji gospodarki przestrzennej zwraca uwagę, że pod koniec ubiegłego roku prezes PKS zwrócił się do ratusza z prośbą o spotkanie z prezydentem, ponieważ zyskał fundusz inwestycyjny jako współpartnera, który byłby w stanie sfinansować budowę nowego dworca. Ale po stronie dziś istniejącego, czyli przy ul. Grottgera. Należałoby więc zmienić przygotowywany miejscowy plan. Do spotkania z Tadeuszem Ferencem jednak nie doszło, bo zachorował na Covid - 19 i trafił do szpitala.