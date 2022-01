Michał Daniel, piłkarz Izolatora Boguchwała: Piłkę kocham, a "nagrywki" na youtube to fajna zabawa Daniel Sałek

Michał Daniel (na zielono-biało) obecnie jest piłkarzem 4-ligowego Izolatora Boguchwała Robert Skalski/Izolator

- Nie odczuwam presji ani na boisku, ani przed kamerami. Wychodząc na boisko, robię to co kocham od dziecka i znam swoją wartość, a „nagrywki”, to dla mnie świetna zabawa i dodatkowy trening – mówi Michał Daniel, piłkarz Izolatora Boguchwała, który poza piłką nożną ma też inne pasje.