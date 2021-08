Michał Mistrzyk, piłkarz Sokoła Kamień: Czas się kończył, a ja nie chciałem grać w „okręgówce”

Dla wielu twój transfer do Sokoła był zaskakujący - to była trudna decyzja?

Decyzja nie należała do najłatwiejszych - nie ukrywam, ale czas nie grał na moją korzyść, ponieważ większość drużyn już miała zamknięte kadry na rundę jesienną.

Dlaczego zdecydowałeś się na przejście z 3 do 4 ligi?

Czasu było mało, bo sezon ruszał za klika dni, a oferta z Sokoła była konkretna, więc zdecydowałem się skorzystać.

Pozostanie w Stali nie wchodziło w grę?

Pozostanie w Stalowej Woli wchodziło w grę, ale dano mi otwarcie do zrozumienia, że będę grał w drugim zespole, a ja po prostu nie chciałem grać w „okręgówce”.