Mieczysław Golba, prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, zapowiada mecz kadry U20 z Niemcami w Mielcu, Rzeszowie lub Stalowej Woli

Mecz Polska - Niemcy zostanie rozegrany we czwartek, 7 października o g. 18:00. Transmisję spotkania zapowiedziała TVP Sport. Wymogi organizacyjne meczu takiej rangi spełniają na Podkarpaciu trzy obiekty - Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli, Stadion MOSiR w Mielcu oraz Stadion Miejski „Stal” w Rzeszowie.

- Trwają rozmowy co do dokładniej lokalizacji meczu, którą należy potwierdzić w PZPN do końca sierpnia, więc decyzja zapadnie lada dzień - mówi prezes Podk. ZPN Mieczysław Golba, który niedawno został wybrany na wiceprezesa ds. zagranicznych PZPN.