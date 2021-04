Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”

Wszystkie koncerty będą transmitowane na żywo na fanpage Fundacji w serwisie Facebook oraz YouTube. Na naszej stronie internetowej https://interpiano.pl/pol/news/transmisje_koncertow_forum znajdują się linki, które za pomocą jednego kliknięcia odsyłają do poszczególnych wydarzeń.

W niedzielę 25 kwietnia o godz. 19:00 zaprosimy Państwa na kolejny koncert z sali PSM w Sanoku. Tym razem wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod kierownictwem artystycznym Jana Lewtaka w ramach koncertu gwiazd „PGNiG MIASTU”. Wieczór wypełni muzyka fortepianowa Bacha i Chopina. Wśród solistów kandydaci do tegorocznego konkursu chopinowskiego oraz młody pianista z Sanoka - Mateusz Putyra.

Stali się prawdziwą wizytówką artystów polskich młodego pokolenia. Każde spotkanie ze sztuką tych młodych, ale już wielce utytułowanych muzyków jest przeżyciem, które nie pozostawi Was obojętnym. Ten koncert jest współorganizowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Ze względu na pandemię tegoroczna część edukacyjna została w całości przeniesiona do Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego Hotelu BOSS w Warszawie. Uczestnicy XVI ed. Forum biorą udział w:

Udział w projekcie poszerza wiedzę o zajęcia niedostępne w kształceniu podstawowym i motywuje do stawiania odważnych kroków w swojej edukacji. Młodzi pianiści korzystają z wiedzy blisko 30 Mistrzów. Zajęcia łączą w sobie szeroki zakres wiedzy specjalistycznej i psychologicznej z praktyką estradową. Pogłębianie różnych środków ekspresji w budowaniu dramaturgii dzieła muzycznego.

2 maja o godz.17:30 Nadzwyczajny recital Lukasa Geniusasa (Litwa)

2 maja o godz.20:00 Tryptyk „Suita Narodów Europy” transmitowana przez Polskie Radio „RDC”

3 maja o godz.20:00 „Klasycznie i jazzowo” z Konstantym Wileńskim (Ukraina/Polska)

4 maja o godz.19.00 „Kandydaci do Konkursu Chopinowskiego” z udziałem Philippe Giusiano (Francja)

5 maja o godz.19:00 „Tatiana Shebanova in memoriam 2011-2021” – Rodzina i Przyjaciele

6 maja o godz.19:00 „Nestorzy polskiej pianistyki”- L.Grychtołówna, A.Jasiński, A.Tatarski

7 maja o godz.19:00 „Sztuka Dyrygentury”-Maestro Bogdan Olędzki i Mikhail Woskriesienski (Rosja)

8 maja o godz.19.00 Gala Finałowa XVI MFP – „Polscy kandydaci do Konkursu Chopinowskiego”