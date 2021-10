Mielec bez Ławeczki Jacka Polaka. Czyje projekty wygrały? Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego 2022!

Mielecki Budżet Obywatelski rozstrzygnięty

Była to już czwarta edycja MBO w której mieszkańcy Mielca wybierali projekty i zadania przewidziane do realizacji w roku 2022. W sumie do rozdysponowania było 2 mln zł - 1 mln 100 tys. na projekty ogólnomiejskie i po 100 tys. zł na każdy z 9 obszarów miejskich.

Tegoroczne głosowanie cieszyło się rekordową frekwencją. W sumie oddano 19 188 kart do głosowania, to kilka tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.

- Projekty, które wygrały są bardzo różnorodne, a pomysłowość mieszkańców pozytywnie zaskakuje. Bardzo nas cieszy duży wzrost liczby oddanych głosów, bo świadczy o tym, że coraz więcej osób chce brać sprawy w swoje ręce zmieniając swoje otoczenie

– mówił w trakcie spotkania prezydent Jacek Wiśniewski.