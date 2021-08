Mieszkańcy chcą nowych parków, wybiegów dla psów, placów zabaw. Zgłosili to do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Pomysły zadań do realizacji z RBO na 2022 r. można było zgłaszać do 23 lipca. Miasto ma na ten cel 8,2 mln zł. Jest już gotowa lista z 99 projektami dopuszczonymi do głosowania, które zaplanowane jest od 10 września do 8 października.

Zadania pogrupowane są w trzech kategoriach. Pierwsza obejmuje budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej. To projekty najkosztowniejsze.

Wśród zgłoszonych pomysłów m.in. doposażenie przedszkolnych placów zabaw, budynek klubowy na stadionie KS Grunwald Budziwój, remont ul. Boya - Żeleńskiego, urządzenie parków miejskich w rejonie SP nr 18 oraz Starzyńskiego i Brydaka, wybieg dla psów z urządzeniami do zabaw w Parku Jedności z Macierzą, zakup wozu dla strażaków z OSP Rzeszów - Zalesie, boisko piłkarskie przy SP nr 23.