Mieszkańcy dwa lata walczyli i wywalczyli. Na osiedlu Armii Krajowej w Kańczudze została przywrócona poprzednia organizacja ruchu

Burmistrz Kańczugi Andrzej Żygadło (zarządca dróg gminnych), 2 września 2020 r., ku niezadowoleniu mieszkańców, wprowadził nową stałą organizację ruchu na terenie miasta Kańczuga. Zgodnie z tą organizacją na całym osiedlu Armii Krajowej wprowadzona została strefa zamieszkania (znak D-40). Spowodowało to m.in. utrudnienia dla mieszkańców posiadających samochody, z uwagi na fakt, że parkowanie ich w dowolnym miejscu stało się zabronione - (postój pojazdu w takiej strefie może mieć miejsce tylko w specjalnie do tego wyznaczonych obszarach), co przy wprowadzeniu strefy zamieszkania nie zostało uwzględnione!