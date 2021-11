Mieszkańcy Kochanowskiego w Rzeszowie "odcięci od świata". Kiedy sytuacja na drogach w końcu się poprawi? [ZDJĘCIA] Marcin Piecyk

Potężna przebudowa ulic w centrum Rzeszowa ciągle trwa, a na jej całkowite zakończenie mieszkańcom miasta przyjdzie poczekać najpewniej do końca 2022 roku. Do naszej redakcji zgłosiła się Czytelniczka, której dziadkowie mają przez roboty drogowe problemy z poruszaniem się po mieście. Co na to ratusz?