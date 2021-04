Mieszkańcy podrzeszowskiej Malawy spisują się aż miło. Pomagają im w tym strażacy OSP

PLUS Ruszył Narodowy Spis Powszechny, część osób ma obawy co do bezpieczeństwa swoich danych. GUS przygotował nagrody dla spisujacych się

Do 30 września potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisać będzie musiał się każdy z nas, a podstawową formą jest Internet. Główny Urząd Statystyczny kusi atrakcyjnymi nagrodami, m.in. samochodami. Część osób ma obawy co do bezpieczeństwa podawanych przez siebie danych.