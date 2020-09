Mieszkańcy Rzeszowa skarżą się na nową restaurację Fosa: Aleja pod Kasztanami to teraz melina. A było tak spokojnie...

- Apelujemy o pomoc - piszą Czytelnicy. - Odkąd owe miejsce zaczęło swą działalność, chodzimy jak na rzęsach. Imprezy do godz. 2 rano nie dają spać. Właściciele zapominają o tym, że mają swoją działalność na otwartej przestrzeni i to, co się dzieje u nich, to dzieje się też u nas. Domagamy się ciszy nocnej do 22.00 - opisują swoją traumę w liście do "Nowin".

Jak twierdzą, prośby i apele do właścicieli restauracji niewiele zmieniły.

- Ze spokojnej uliczki, Aleja pod Kasztanami zrobiła się meliną. Wszędzie jest brud i wymiociny

- skarżą się mieszkańcy.

Hałas wydobywający się z Fosy to nie jedyna rzecz, na którą skarżą się mieszkańcy. Zauważyli, że opony zalane betonem wraz ze słupkami, które niegdyś stały na terenie kordegardy (tam mieści się teraz Fosa), wrzucono do fosy zamku.