Mieszkańcy ulicy Jagiellońskiej w Rzeszowie wstępnie zgodzili się na deptak. Zależy im na miejscach parkingowych [WIDEO] Piotr Samolewicz

Choć odcinek ulicy Jagiellońskiej od ul. 3 Maja do Zygmuntowskiej liczy zaledwie kilkaset metrów, to wzbudza wiele emocji z powodu planów prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka zamienienia go w deptak.