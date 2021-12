Mieszkańcy ulicy Leśnej w Rzeszowie mają dość zanieczyszczeń przemysłowych. Napisali petycję do prezydenta miasta i wojewody podkarpackiego Konrad Karaś

Do redakcji Nowin zgłosił się pan Mateusz, który zaobserwował, że w rejonie ulicy Leśnej w Rzeszowie „przemieszczają się wraz z powietrzem opiłki metaliczne”. - Docierają one z kominów Zakładu Metalurgicznego WSK Rzeszów i opadają później na okoliczne nieruchomości – zaalarmował Czytelnik. W mailu przesłanym do naszej redakcji, mieszkaniec Rzeszowa dołączył zdjęcia, na których widać, że zanieczyszczenia pojawiają się na samochodach, dachach budynków i panelach fotowoltaicznych.