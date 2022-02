Mieszkańcy Wielopola Skrzyńskiego nie chcą żyć w mieście. Dlaczego?

Z inicjatywą starań o przywrócenie miejscowości praw miejskich wyszedł wójt Marek Tęczar. Pomysł motywował większymi możliwościami pozyskania funduszy zewnętrznych, ale też obawą, że już istniejący na terenie gminy przedsiębiorcy zechcą przenieść swoje siedziby do samorządu o statusie miasta. By wesprzeć wniosek argumentem poparcia społecznego, zdecydował się przeprowadzić wśród mieszkańców referendum w tej sprawie, ci otrzymali możliwość zagłosowania na tak lub na nie, albo też wstrzymać się od głosu. Po miesiącu głosowania podczas zebrań wiejskich i szkolnych wywiadówek okazało się, że kwestia praw miejskich dla Wielopola interesuje niewielu mieszkańców gminy: zaledwie 1379 (21 proc.) wśród ponad 6640 uprawnionych do głosowania zechciało się na ten temat wypowiedzieć.