Mieszkaniec Podkarpacia dzwonił na 112, żądając dostarczenia jedzenia z restauracji. Za nieuzasadnione telefony można trafić do aresztu

- Policjanci otrzymali zgłoszenie od dyspozytora numeru alarmowego, że kilka razy dzwonił do nich mieszkaniec Sędziszowa Małopolskiego, żądając dostarczenia jedzenia z restauracji. Dzwoniący na nr 112, blokował w ten sposób numer alarmowy, czym mógł uniemożliwić połączenie osobom, które naprawdę mogły potrzebować pomocy. Mimo że ze zgłoszenia nie wynikało, aby mężczyźnie stało się coś złego, policjanci udali się do zgłaszającego. Na miejscu funkcjonariusze zastali 67-letniego mężczyznę, który oświadczył, że zadzwonił na numer 112, bo był głodny i chciał, aby ktoś dowiózł mu jedzenie. W tej sprawie policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie 67-latka