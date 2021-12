Mieszkaniec powiatu leżajskiego aż siedem razy jechał na podwójnym gazie

O tym niecodziennym wyczynie poinformowali nas zaniepokojeni mieszkańcy jednej z pod leżajskich miejscowości.

– Nie rozumiem jak to jest, że tyle się ostatnio mówi o zagrożeniach a nawet drogowych tragediach, jakie powodują pijani kierowcy. Według zapowiedzi między innymi v-ce ministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła ci drogowi przestępcy mieli być surowo karani. Niestety, rzeczywistość jest całkiem inna. Jeden z mieszkańców naszej miejscowości już kilkakrotnie był zatrzymywany przez policje za jazdę pod wpływem alkoholu a mimo to nic sobie z tego nie robi i nadal jeździ samochodem. Proszę podejmijcie jakaś interwencje, bo w końcu może dojść do tragedii