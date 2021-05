Mieszkaniec Rzeszowa z zarzutem gwałtu na 14-letniej chorzowiance

Poznali się i umówili na spotkanie w Chorzowie przez Internet. Mężczyzna przyjechał do śląskiego miasta kilka dni wcześniej, ostatniej niedzieli spotkał się z 14-latką, zaprosił na przejażdżkę samochodem, wybrali się w kierunku Piekar Śląskich i to we wnętrzu pojazdu – jak wynika z ustaleń śląskiej policji – zaatakował nastolatkę.

- Do zdarzenia doszło ostatniej niedzieli w godzinach popołudniowych. My zostaliśmy poinformowani przez opiekuna pokrzywdzonej około godziny 23. Pokrzywdzona niewiele była w stanie powiedzieć na temat sprawcy, zdołała jedynie podać jego rysopis, pamiętała też kolor jego samochodu i że pojazd był na rzeszowskich numerach rejestracyjnych, choć nie potrafiła określić marki. Jednak to wystarczyło policjantom do ustalenia sprawcy

– potwierdza st. asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy Miejskiej Komendy Policji w Chorzowie.