Mi(g)nął tydzień. Waldemar Mazgaj pisze nie tylko o Euro 2020

Euro to nie tylko mecze, ale też podróże i poznani ludzie. W Hiszpanii miałem okazję poznać Manolo. To bodaj najsłynniejszy kibic świata, który był na 10. Mundialach. W Sewilli spacerował z wianuszkiem znajomych i wygrywał na bębnie melodie pod kibicowanie. Niezapomniane momenty! Na stadionie to jednak Polacy długimi momentami zagłuszali miejscowych, którzy twierdzą, że ich kadra odpadnie już po fazie grupowej, choć gra u siebie.

Z dystansu obserwuję też to, co dzieje się w regionie. Przeraziły, ale też zbudowały mnie wieści z Sanoka, gdzie niemal dokładnie tydzień po wypadku Duńczyka Christiana Eriksena niemal to samo spotkało piłkarza Ekoball Stali - Krystiana Jaklika. Z nieznanych przyczyn upadł na murawę i stracił przytomność i tylko dzięki szybkiej interwencji piłkarzy i oraz ratownika medycznego Jana Wojnarowskiego odzyskał przytomność. Brawo – to są prawdziwy zwycięzcy.

Z dystansu obserwuję też to, co dzieje się w regionalnej piłce, bo koniec czerwca to czas decyzji, awansów i spadków. Gratuluję wszystkim, m.in. ekipie z Trzebosi, z mojej byłej gminy Sokołów, awansu do klasy okręgowej oraz z obecnej – Chmielnik, bo Galicja dzielnie rywalizuje w barażach o klasę A.