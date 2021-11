Mi(g)nął tydzień: Wesoły weekend i... 1 listopada - pisze w swoim komentarzu red. Waldemar Mazgaj

Wesoły weekend mieli za to nasi regionalni piłkarze, którzy na szczeblu centralnym rozgrywali same hity. I to jak skutecznie!

Dla Stali Mielec remis z Lechem Poznań to tak zwany zwycięski remis. Przy okazji znów kunszt bramkarski pokazał Rafał Strączek, który może zimą odejść z Mielca, bo to ostatni dzwonek, żeby Stal zarobiła na nim choć kilkaset tysięcy euro. Bo latem stanie się już wolnym piłkarzem, a „miedzi” w klubowej kasie ciągle brakuje.

Zaimponowali mi ostatnio kibice z Mielca, którzy w ramach akcji #DlaStali zbierają pieniądze na pomoc klubowi. Wpłaty są i większe, i symboliczne, ale każda złotówka pomoże spłacić różne dziwne zobowiązania, jakich w Mielcu narobiono przez lata.