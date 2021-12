Mi(g)nął tydzień: Wydarzenia roku, plebiscyt i... pożegnanie - pisze red. Waldemar Mazgaj w swoim ostatnim komentarzu

Dla mnie osobiście ten rok miał dwa wydarzenia - w regionie niemal cudowne uratowanie Stali Mielec przed spadkiem z piłkarskiej ekstraklasy, a później przed bankructwem. Brawa i dla piłkarzy i dla działaczy, na czele z prezesem Jackiem Klimkiem.

Natomiast największym przeżyciem dla mnie (w komentarzu musi być subiektywnie) było Euro 2020 rozgrywane na przełomie czerwca i lipca tego roku. Miałem przyjemność relacjonować już czwarty taki turniej i pierwszy raz był on taki... nijaki. Nie tylko przez koronawirusa, który utrudniał przemieszczanie się nie tylko kibicom, ale przede wszystkim przez ogromne odległości, jakie w krótkim odstępie czasu musieliśmy pokonywać.

Przypomnę tylko, że Biało-Czerwoni mieli swoją bazę w Trójmieście, ale grali w rosyjskim Sankt Petersburgu i hiszpańskiej Sewilli. Nie tylko dla naszych zawodników był to wyczerpujący czas i może dlatego zakończył się już w fazie grupowej. Była to jednak możliwość poznania kolejnych pięknych zakątków świata. Jest co wspominać.