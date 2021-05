Miliardy euro z programu Feniks dla Podkarpacia

FEnIKS jest kontynuacją programu Infrastruktura i Środowisko z lat 2014-2020 (POIiŚ), największego programu finansowanego z Funduszy Europejskich. Wiceminister Buda, wysoko ocenił skuteczność Samorządu Woj. Podkarpackiego w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy z POIiŚ. Wyraził też nadzieję, że teraz, kiedy przed nami są kolejne ważne potrzeby rozwojowe i szanse, to Podkarpacie sobie poradzi z tymi wyzwaniami. Aby jednak skorzystać z tych pieniędzy trzeba przygotować dobre projekty.

Ważne potrzeby i cele

Przypomnijmy, Polska wynegocjowała ok. 170 mld euro z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. - To historyczny budżet, który przyczyni się do odbudowy naszej gospodarki po pandemii oraz pobudzi rozwój Polski. Sięgnięcie przez samorządy po te środki da szanse na nowe inwestycje i wzrost poziomu życia mieszkańców – mówił Waldemar Buda.

Podkarpacie w nowej perspektywie finansowej otrzyma w tzw. kopercie regionalnej przynajmniej 1,66 mld euro. Do tego będą też środki z programu dla Polski Wschodniej, a także z Funduszu Odbudowy i unijnych programów krajowych. Program FEnIKS powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a w Rzeszowie rozpoczęły się jego konsultacje. W konferencji temu poświęconej oprócz marszałka Władysława Ortyla i wojewody Ewy Leniart wzięli udział też wiceministrowie klimatu i środowiska oraz infrastruktury, a także samorządowcy z Podkarpacia.