Milion złotych dla 10 podkarpackich uczelni. To kolejne takie wsparcie z budżetu Województwa Podkarpackiego [ZDJĘCIA]

Kolejny rok z rzędu podkarpackie uczelnie otrzymują pieniądze z budżetu Województwa Podkarpackiego na zakupy inwestycyjne. -Znaczne pule trafiły do naszych największych uczelni, ale staramy się wesprzeć także uczelnie zawodowe oraz niepubliczne - mówił wicemarszałek Piotr Pilch. - Jesteśmy przekonani, że to wsparcie będzie służyło podniesieniu jakości kształcenia i zachęceniu naszej młodzieży, by pozostawała na Podkarpaciu i tu się kształciła.