Minister deklaruje dofinansowanie dla stadionu i krytej pływalni w Rzeszowie

W poniedziałek prezydent Marek Bajdak złożył w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dwa wnioski o dofinansowanie ważnych dla Rzeszowa przedsięwzięć. W przypadku PCLA Marek Bajdak wystąpił do ministerstwa o wparcie w wysokości 60 mln złotych, czyli o połowę kwoty przewidywanej na to zadanie. A w przypadku basenu wniosek opiewa na 12,5 mln złotych. Jest to również połowa sumy w jakiej ma się zamknąć przebudowa basenu.

– Po rozmowie z wicepremierem Piotrem Glińskim mogę powiedzieć, że jest zrozumienie i dobry klimat dla finansowania tych inwestycji. Liczę na pomoc z resortu sportu nie tylko na budowę Centrum Lekkoatletycznego, ale także na przebudowę basenu przy ul. Matuszczaka – mówi pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak.

Budowa basenu przy ul. Matuszczaka już trwa i ma się zakończyć w maju 2022 roku. Koszt zadania to ok. 25 mln. złotych. Obiekt ma stanowić zaplecze treningowe dla takich dyscyplin sportowych jak skoki do wody, pływanie, pływanie synchroniczne, nurkowanie i piłka wodna.