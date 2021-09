Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak do samorządowców na Podkarpaciu: Piszcie ponadlokalne projekty [ZDJĘCIA]

Małgorzata Jarosińska-Jedynak namawiała podkarpackich samorządowców, by wykorzystywali fundusze europejskie nie tylko lokalnie, ale i we współpracy z innymi partnerami. Mimo tego, że taka współpraca jest trudna, to przynosi efekty. Jedna z korzyści takiego ponadlokalnego partnerstwa polega na tym, że późniejsza eksploatacja projektu i jego utrzymanie jest znacznie tańsza, bo koszty utrzymania rozkładają się na wszystkich partnerów.