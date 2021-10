Minister Piotr Mazurek zaprasza podkarpacką młodzież do udziału w konsultacjach „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające młodzież (od 15 r. życia), uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego prowadzone są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia. Celem jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

W 9 województwach takie konsultacje już się odbyły. Podkarpackie jest kolejne.

- Zależy nam, aby w dyskusji wzięło udział jak najwięcej osób. To warunek tego, by strategia była adekwatna do oczekiwań młodych ludzi - podczas wczorajszej konferencji prasowej mówiła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podkreślał, że chcą rozmawiać o problemach, potrzebach, oczekiwaniach młodych Polaków w różnych dziedzinach. Po to, by wypracować pewne rekomendacje działań dla rządu, konkretne wnioski.