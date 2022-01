Minister Przemysław Czarnek chwali szkołę podstawową w Nowej Sarzynie za Laboratorium Przyszłości [ZDJĘCIA]

Celem programu Laboratorium Przyszłości jest wyposażenie szkół w całym kraju w nowoczesny, nie tylko informatyczny sprzęt i odkrywanie młodych talentów już na poziomie nauczania wczesnoszkolnego. Na ten cel do samorządów w całym kraju przekazano prawie miliard złotych. Program jest korzystny dla gmin, gdyż nie wymaga od nich własnych środków. Szkoły z jego realizacji mają wywiązać się do początku nowego roku szkolnego 2022/23.

Minister Czarnek zapowiedział w Nowej Sarzynie, że za jakiś czas środki z tego programu będą przekazywane szkołom niepublicznym, a także polskim poza granicami kraju.

– Po co to? Po to, żeby odkryć talenty młodych uczniów już na etapie szkoły podstawowej, bo przecież Laboratorium Przyszłości nie jest tylko laboratorium informatycznym, ale także laboratorium, w którym przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych dzieci uczą się także innych przedmiotów – powiedział minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek wizytując Zespół Szkół w Nowej Sarzynie.