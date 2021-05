Misja: szczepienie. W Rzeszowie można się zaszczepić "po godzinach"? Sprawdziliśmy

Pan Jacek, rocznik 1994. Szczęścia próbuje tego wieczora czwarty raz. Tym razem znowu się nie udało. "Odrzutów" starczyło do rocznika 1990.

- Codziennie, po zakończeniu planowych szczepień, wychodzi lekarka. Prosi, aby wszyscy chętni ustawili się od najstarszego do najmłodszego. Mówi ile i co zostało. Na początku jeszcze można wybierać między Pfizerem, Moderną, a AstraZeneką. Na końcu to już albo Astra, albo do widzenia