Mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk trenuje w Arłamowie [ZDJĘCIA]

Utytułowana lekkoatletka będzie przygotowywać się do nowego sezonu, korzystając z pełnej infrastruktury Hotelu Arłamów. Mistrzyni trenować będzie do 8 maja na specjalnie wybudowanej dla niej rzutni znajdującej się na terenie hotelu. Dodatkowo, do dyspozycji jest oferta Centrum Sportowego Arłamów, specjalnie dobrane zabiegi regeneracyjne Arłamów MED oraz odnowa biologiczna w Arłamów SPA. O odpowiednią dietę sportowca zadba jak zawsze szef kuchni Hotelu Arłamów - Piotr Porada wraz z całym zespołem.