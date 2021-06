Młodzi ludzie kupują wypasione smartfony, a potem nie płacą rachunków. Zadłużenie wobec firm telekomunikacyjnych to ponad 1,3 mld zł

- Młode osoby, które nie płacą za abonament czy rat za sprzęt, tłumaczą się obecną sytuacją w kraju lub tym, że nie mogą podjąć pracy. Z kolei wśród osób starszych wymówką jest zakup na potrzeby członków rodziny, którzy nie mają wystarczających dochodów, aby zawrzeć umowę z telekomem. Starsi nie czują się jednak zobowiązani do spłaty, gdyż kupili go nie dla siebie, a dla dorosłego dziecka czy wnuka

Młodzi ludzie chcą mieć sprzęt z wysokiej półki, chociaż ich sytuacja materialna na to nie pozwala. Mimo to podpisują umowy na abonament ze smartfonem na raty, których nie spłacają.

Zadłużenie wobec telekomów to obecnie 1,32 mld zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Do zaległości przyczynia się głównie chęć posiadania dobrego telefonu, ale niestety wraz z otrzymaniem nowego sprzętu klienci przestają płacić raty.

Z kwoty 1,32 mld zł zdecydowana większość, bo 945 mln zł, stanowią długi konsumentów, pozostałe to zaległości firm. W bazie danych KRD widnieje prawie 340 tys. dłużników, zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

„Zapominają” o racie 30 - 40 zł

Z praktyki wynika, że dłużnicy lekceważą spłaty niedużych należności.

- To dla nich ostatni punkt na liście comiesięcznych rachunków, co wynika z rosnących kosztów utrzymania. Są skłonni płacić tylko w momencie odłączenia usługi, która dopiero po uregulowaniu części długu zostanie ponownie aktywowana. Należności, jakie telekomy zlecają nam do odzyskania, to - w ramach umów wypowiedzianych - kary wynikające z zerwania współpracy oraz raty za smartfony, tablety i dekodery. Z bieżących umów, egzekwujemy głównie abonamenty i raty za sprzęt – mówi Jakub Kostecki.