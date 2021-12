Młodzi ludzie też chorują i umierają na COVID-19. W szpitalach na Podkarpaciu przebywa obecnie 34 dzieci zakażone koronawirusem

Wczorajszej nocy w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio zmarł 31-letni mężczyzna, chorujący na COVID-19. Nieszczepiony.

- Gdy 25 listopada przywiozła go do nas karetka, pacjent już był w ciężkim stanie - mówi Paweł Bugira, rzecznik przemyskiego szpitala. - Badanie tomografem wykazało ponad 75 procent zajęcia płuc przez nacieki zapalne. Do tego doszła odma. Dwa dni później trafił na respirator. Niestety, nie było poprawy. Pacjent zmarł.