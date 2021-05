MMA. Gabriel Al-Sulwi wygrał z Łukaszem Lupą. Norman Parke lepszy od Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego w walce wieczoru [WYNIKI FAME MMA 10]

Pierwsza runda pojedynku Al-Sulwi vs. Lupa była bardzo spokojna, zawodnik ze Świlczy sporadycznie atakował rywala mocnymi lowkickami. W drugiej rundzie Lupa mocno ruszył na "Araba", ale Al-Sulwi dobrze kontrował świetnymi sprowadzeniami do parteru, czyli do płaszczyzny, w której czuje się najbardziej swobodnie. Trzecie starcie też należało do Al-Sulwiego, który dominował w parterze. Ostatecznie o zwycięstwie "Araba" zadecydowali sędziowie, którzy byli jednogłośnie.

W walce wieczoru, która odbyła się w formule bokserskiej, Norman Parke wygrał z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim jednogłośną decyzją sędziów. Po walce doszło do sporej kontrowersji, ponieważ włodarze FAME MMA weszli do klatki i zapowiedzieli złożenie protestu w sprawie werdyktu tej walki.

WYNIKI FAME MMA 10:

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Norman Parke (zwycięstwo jednogłośną decyzją sędziów)

Marcin Dubiel (zwycięstwo przez poddanie) vs Cezary Nykiel

Dawid Malczyński vs Adrian "Polak" Polański (zwycięstwo przez KO)

Marta "Linkimaster" Linkiewicz (zwycięstwo przez niejednogłośną decyzję sędziów) vs Kamila "Kamiszka" Wybrańczyk

Arkadiusz "AroY" Tańcula (zwycięstwo jednogłośną decyzją sędziów) vs Mateusz "Muran" Murański

Piotr Pająk (zwycięstwo przez poddanie) vs Alan Kwieciński

Mateusz "Haribo" Gąsiewski vs Amadeusz "Ferrari" Roślik (zwycięstwo przez TKO)

Łukasz Lupa vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi (zwycięstwo przez jednogłośną decyzję sędziów)

Mikołaj Śmieszek vs Michał Gała (zwycięstwo decyzją sędziowską)

Dawid "Ambro" Abmroziak vs Patryk "Miejski Drwal" Szczurek (zwycięstwo przez jednogłośną decyzję sędziów)