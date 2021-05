MMA. Krzysztof Soszyński, legendarny zawodnik znany z UFC, urodził się w Stalowej Woli. Jego rodzice mieszkają w Nisku [ZDJĘCIA]

Krzysztof Soszyński urodził się w Stalowej Woli, ale jeszcze jako nastolatek wyemigrował z rodzicami do Kanady. "Polish Experiment" to nie tylko były zawodnik UFC (26-12-1 bilans w MMA), ale także aktor, producent muzyczny. Największą popularność przyniósł mu udział w 8. sezonie telewizyjnego show The Ultimate Fighter. - Rodzice po latach wrócili na Podkarpacie, do Niska, do mojego dziadka domu. Będę miał gdzie przyjeżdżać - mówił pod koniec kwietnia Soszyński w programie "Jurasówka" w audycji newonce.sport.

Fanpage Krzysztofa Soszyńskiego