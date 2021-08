Mobilny Punkt Szczepień wyruszył w trasę po Podkarpaciu. Inicjatorem akcji jest wojewoda podkarpacki Ewa Leniart

Mobilny Punkt Szczepień stanie w miejscach, które mają być łatwo dostępne oraz stworzą możliwość dotarcia do jak największej grupy osób. Chętni będą mogli skorzystać z preparatów dwóch firm: Pfizer oraz Johnson&Johnson.

-Chcemy dać możliwość zaszczepienia tym, którzy jeszcze z różnych powodów tego nie zrobili. Chcemy także edukować i umożliwić zaszczepienie blisko domu: w drodze na trag, do kościoła czy do pracy - mówi wojewoda Ewa Leniart.

Powiat kolbuszowski to pierwsza część trasy autobusu, który odwiedzi także inne podkarpackie gminy z niewysokim poziomem zaszczepienia wśród mieszkańców. Szczepienia odbywać się będą w specjalnie dostosowanym do tego celu autobusie. To pojazd o napędzie elektrycznym, bardzo ekologiczny i nowoczesny produkt oferowany przez AUTOSAN sp. z o.o. – partnera akcji.

Program trasy Mobilnego Punktu Szczepień w powiecie kolbuszowskim:

17 sierpnia 2021 r.