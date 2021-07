"Mój prąd" - 1 lipca ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach programu "Mój prąd" oferuje zwrot do 50 proc. inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację. Dotacja będzie zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem, można odliczyć od podatku dzięki tzw. uldze modernizacyjnej.

Budżet przewidziany w tej edycji wynosi 534 mln złotych i ma on wystarczyć dla około 178 tys. rodzin.

- Trzecia edycja programu "Mój prąd" jest kolejnym krokiem w szerszym planie stabilizowania miejsca i roli prosumentów w zapewnianiu elastyczności systemu energetyki rozproszonej. Rządowy impuls do zainteresowania Polaków OZE z fotowoltaiki zadziałał według planu. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW z PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 roku. Teraz przed nami kolejne kroki na drodze do efektywnej, bezpiecznej, opartej na modelu rynkowym energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem i konsumpcją każdego wyprodukowanego megawata - podkreśla Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.