Morsy świętują Boże Narodzenie kąpiąc się w lodowatej wodzie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Rzeszowski klub morsów "Sopelek" istnieje od 11 lat. Jego członkowie i przyjaciele spotykają się na Żwirowni w każdą sobotę i niedzielę o 9 rano by wspólnie zażyć lodowatej kąpieli. Ale to nie wszystko, bo morsują także w kameralnym gronie w środy o godz. 19.30. I jak co roku Boże Narodzenie spędzają także aktywnie spotykając się tutaj podczas świątecznego morsowania.

- Dzisiaj pogoda dopisała, bo mamy śnieg i mróz. A na to czekaliśmy przez cały rok. Po wigilijnej wieczerzy myślę, że przyda nam się taka kąpiel, żeby spalić trochę kalorii

- mówi Piotr Urbański sekretarz rzeszowskiego klubu morsów "Sopelek". I dodaje, że rzeszowskie morsy szykują się także na noworoczną imprezę sylwestrową, by szampańsko przywitać rok 2022. Nie zabraknie szampana, kostiumów i strojów karnawałowych, a jak zaznacza Urbański atmosfera będzie na pewno gorąca.