Morsy z Rzeszowa świętują Boże Narodzenie kąpiąc się w lodowatej wodzie [ZDJĘCIA, WIDEO]

W pierwszy dzień świąt członkowie Rzeszowskiego Klubu Sopelek kąpali się w lodowatej wodzie w samo południe. Kilkadziesiąt osób - starsi i młodsi - nie zwracając uwagi na minusową temperaturę po kilkunastominutowej rozgrzewce rozebrali się do strojów kąpielowych by cieszyć się wspólną zabawą.

Rzeszowski klub morsów "Sopelek" istnieje od 11 lat. Jego członkowie i przyjaciele spotykają się na Żwirowni w każdą sobotę i niedzielę o 9 rano by wspólnie zażyć lodowatej kąpieli. Ale to nie wszystko, bo morsują także w kameralnym gronie w środy o godz. 19.30. I jak co roku Boże Narodzenie spędzają także aktywnie spotykając się tutaj podczas świątecznego morsowania. - Dzisiaj pogoda dopisała, bo mamy śnieg i mróz. A na to czekaliśmy przez cały rok. Po wigilijnej wieczerzy myślę, że przyda nam się taka kąpiel, żeby spalić trochę kalorii - mówi Piotr Urbański sekretarz rzeszowskiego klubu morsów "Sopelek". I dodaje, że rzeszowskie morsy szykują się także na noworoczną imprezę sylwestrową, by szampańsko przywitać rok 2022. Nie zabraknie szampana, kostiumów i strojów karnawałowych, a jak zaznacza Urbański atmosfera będzie na pewno gorąca.

- Kto choć raz spróbował morsowania zazwyczaj już z nami zostaje. A co w tej zimnej wodzie jest, nie wiem, ale daje mi to bardzo dużo satysfakcji - śmieje się morsowy sekretarz.

Swoje pierwsze morsowanie zaliczyła dzisiaj także Sylwia Parys, którą do kąpieli namówił kolega z pracy. - Chcę przełamać swoje bariery, bo jestem ciepłolubna - mówiła przed kąpielą. I choć do końca nie była pewna czy wejdzie do lodowatej wody, gdy z niej wyszła uśmiech nie schodził jej z twarzy. - O dziwo jest mi bardzo ciepło - rzuciła przez ramię pędząc po ręcznik leżący na śniegu. Z kolei Grzegorza do morsowania skłoniła ciekawość. Od momentu, gdy pierwszy raz się przełamał, nieprzerwanie morsuje już od dwóch lat. - Wszystko siedzi w głowie, ale gdy odpowiednio przygotujemy się do tego jest super. Oczywiście jak ze wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek - i dodaje, że lepiej wychodzić z zimnej wody niż do niej wchodzić.