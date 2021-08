Motocyklista przekroczył w Rzeszowie prędkość o 88 km/h i nie zatrzymał się do kontroli. Był pijany mtr/kwp

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na ul. Sikorskiego w Rzeszowie. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenia do 50 km/h, motocyklista pędził z prędkością 138 km/h. Mężczyzna kierujący kawasaki zignorował podawane przez funkcjonariuszy sygnały i próbował uciec. Po krótkim pościgu, zatrzymał go policjant na motocyklu. Okazało się, że 39-latek dodatkowo był pijany.